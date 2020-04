Buzz

Da das Planschbecken aber gerade so groß ist, dass Sharon van Rouwendaal in voller Körperlänge reinpasst, kann sie darin natürlich nicht hin und her schwimmen. Stattdessen ist die 26-Jährige an einem Zugseil befestigt, gegen das sie anschwimmt.

Was nach einem Spaß-Video aussieht, scheint durchaus ernst gemeint. Zu dem Video schreibt die Niederländerin: "Es gibt immer eine Lösung, du musst nur kreativ sein. Ich konnte jedoch insgesamt nur 45 Minuten absolvieren, weil das Wasser sehr kalt ist."

Spätestens wenn es also wieder etwas wärmer werden sollte, könnte es sein, dass van Rouwendaal noch weitere Male mit Neoprenanzug und Badekappe ins Planschbecken steigt.

