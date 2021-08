Johannes Vetter war nach seinen 90-Meter-Würfen in Serie als Topfavorit zu den Olympischen Spielen, kam in Tokio aber nicht über 82,52 m hinaus.

Auf dem neu verlegten und speziellen Belag konnte der Sportsoldat seine Technik nicht umsetzen, war immer wieder weggerutscht.

Für das Highlight sorgte am Donnerstagabend vor gut gefüllten Zuschauerrängen die jamaikanische Sprinterin Shelly-Ann Fraser-Pryce, die über die 100 m in 10,60 Sekunden triumphierte und damit die drittbeste jemals gelaufene Zeit verbuchte. Der Weltrekord der US-Amerikanerin Florence Griffith-Joyner liegt bei 10,49 Sekunden.

Am Samstag war Elaine Thompson-Herah in Eugene/Oregon in 10,54 haarscharf an der Bestmarke vorbeigeschrammt.

Diamond League: Armand Duplantis scheitert im Stabhochsprung bereits bei 5,62 m

Alexandra Burghardt lief in ordentlichen 11,12 Sekunden auf den letzten Platz, Rang zwei ging an Jamaikas Olympiasiegerin Thompson-Herah (10,64) vor Landsfrau Shericka Jackson (10,92).

Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis musste sich beim ersten Auftritt nach seinem Olympiasieg in Tokio derweil mit dem vierten Platz begnügen. Der schwedische Überflieger übersprang beim Sieg des Olympia-Zweiten Christopher Nilsen (USA/5,82) lediglich 5,62 m und blieb damit 40 Zentimeter unter seiner Sieghöhe von Japan.

(SID)

