Abuaku überzeugte in 49,05 Sekunden und schaffte ebenso wie der norwegische Olympiasieger Karsten Warholm (48,38) den Einzug in das Finale am Freitag (22:00 Uhr).

"Ich will morgen auf jeden Fall unter 49 Sekunden laufen", kündigte Abuaku am "ARD"-Mikrofon an. Constantin Preis (Sindelfingen/49,55) schied trotz einer Saisonbestleistung aus.

