Leichtathletik

Leichtathletik-EM: Malaika Mihambo begeistert auch in München - nach Corona EM-Silber im Weitsprung

Malaika Mihambo tritt bei der Leichtathletik-EM in München im Rahmen der European Championships coronageschwächt im Weitsprung an. Mit 7,03 Metern liefert die Deutsche eine tolle Weite ab und muss sich am Ende nur um drei Zentimetern der Siegerin Ivana Vuleta (Serbien) geschlagen geben.

00:02:35, vor einer Stunde