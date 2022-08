Hinter Deutschland und den Briten auf Rang drei liegt aktuell das spanische Team. Dahinter folgen Griechenland und die Niederlande.

Die aktuellen fünf Titel für den DLV sammelten Sprinterin Gina Lückenkemper, Langstrecklerin Konstanze Klosterhalfen, Zehnkämpfer Niklas Kaul, Marathonläufer Richard Ringer und das Marathonteam der Frauen.

Über Silber durften sich Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, die Marathon-Mannschaft der Männer, Geher Christopher Linke, Diskuswerferin Kristin Pudenz und Hochspringer Tobias Potye freuen.

Bronze ging an Geherin Saskia Feige und an Claudine Vita im Diskuswerfen. Hier gibt es den aktuellen Medaillenspiegel in der Übersicht.

Medaillenspiegel vor dem letzten Wochenende : Die Top 10

Platzierung Nation Gold Silber Bronze 1 Deutschland 5 5 2 2 Großbritannien 4 6 4 3 Spanien 3 3 3 4 Griechenland 3 1 0 5 Niederlande 3 0 2 6 Norwegen 3 0 1 7 Polen 2 4 3 8 Italien 2 2 5 9 Kroatien 2 0 1 9 Finnland 2 0 1

