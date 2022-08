Beinahe wäre Klosterhalfen gar nicht erst angetreten. Ihr Trainer Pete Julian hatte ihr von einem Start über die 5000 m bei der EM abgeraten. Der Amerikaner sorgte sich um die Gesundheit von Klosterhalfen, die nach einer überstandenen Corona-Erkrankung einige Zeit nicht trainieren konnte. Trotzdem habe Julian an seine Athletin geglaubt und ihr kurz vor dem Rennen Mut zugesprochen: "Du wirst schon okay sein, sobald der Schuss losgeht", erzählte Klosterhalfen gegenüber "Sport 1".

Klosterhalfen war im Nachhinein froh, an den Start gegangen zu sein und diese Stimmung miterlebt zu haben. "Es war einfach der Wahnsinn, ich habe noch nie so ein lautes Stadion erlebt, während ich selbst auf der Bahn stand. Das hat mich wirklich beflügelt. Es war einfach so laut, dass ich die Schlussrunde nicht mehr richtig gehört habe. Insgesamt ein wunderschönes Gefühl."

Ad

Einen ganz besonderen Gast traf Klosterhalfen nach dem Rennen. Nationalspieler und Bayern-Star Joshua Kimmich verfolgte den Titel-Lauf von der Tribüne. "Ich habe ihn nur kurz gesehen. Aber das ist natürlich eine große Ehre, dass er da war. Er hat mich beglückwünscht", freute sich Klosterhalfen.

EM Martín verteidigt Titel über 20 km Gehen: Köpp in Top Ten VOR 2 STUNDEN

Auch einen Blick in die Zukunft wagte die Europameisterin: "Das Wichtigste wird sein, weiterhin gesund zu bleiben. Gerade im letzten Jahr habe ich gemerkt, was Kontinuität im Training ausmacht", gab sich Klosterhalfen bescheiden. Die Ambitionen sind trotzdem hoch und Zeit, weitere Medaillen zu holen, hat die 25 Jahre alte Deutsche auch noch. "Wenn ich das so durchziehen kann, wird es künftig weiter nach vorne gehen."

Vielleicht ja schon bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Brutaler enger Kampf um Bronze - Warholm eine Klasse für sich

Klosterhalfen stürmt zu EM-Gold über 5000 Meter

EM Klosterhalfen stürmt zu EM-Gold über 5000 Meter UPDATE GESTERN UM 08:06 UHR