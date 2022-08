Aus Erding berichtet Dennis Melzer

Im Anschluss an die Spiele sei in ihr eine gewisse Leere aufgetreten. "An Tag eins nach Olympia steht man ohne Boden da und fragt sich: Und jetzt? Der Weg ist nicht klar. Das kostet so viel mentale Energie."

Sie und einige ihrer Leichtathletik-Kolleginnen und -Kollegen habe die Situation psychisch enorm zugesetzt. "Ich kenne viele, da schließe ich mich ein, die an einer Post-Olympia-Depression leiden. Du bist zu nichts mehr in der Lage und orientierungslos."

Selbst einfachste Tätigkeiten, wie beispielsweise Wäsche zu waschen, seien ihr schwergefallen.

"Ich habe die Hallensaison weggelassen, weil ich schlicht und einfach nicht in der Lage war. Ich konnte einfach nicht mehr", so die 29-Jährige weiter. Hilfe habe sie von DLV-Psychologin Tanja Damaske erhalten. "Wir haben hart gearbeitet, wir mussten Ursachenforschung betreiben. Mein Umfeld hat mich außerdem extrem unterstützt und aufgefangen."

Haase: "Prozess war hart, heftig und eklig"

Haase weiter: "Der Prozess war hart, heftig und eklig. Ich habe diese Zeit gebraucht. Ich konnte erst ab März wieder rennen und mich auf die Sommersaison vorbereiten." Besagte Sommersaison hielt und hält gleich zwei Großevents bereit. Zuletzt startete die gebürtige Zschopauerin bei der Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Eugene.

Mit der deutschen 4x100m-Staffel holte sie überraschend Bronze und damit eine von lediglich zwei WM-Medaillen überhaupt für den deutschen Leichtathletikverband.

Am Montag starten in München die Leichtathletik-Wettbewerbe der European Championships in München, für die sich Haase einiges vorgenommen hat.

"Ich möchte über die 100 Meter ins Finale laufen, ich glaube, dass ich mental und körperlich mittlerweile in der Lage bin, mich durchzusetzen", erklärte sie und schob nach: "Mit der Staffel wollen wir zeigen, dass wir unsere Klasse auch international immer wieder auf die Bühne bringen können."

European Championships in München: Fragen und Antworten

