Aus Erding berichtet Dennis Melzer

Alexandra Burghardt zählt zu Deutschlands besten Sprinterinnen, jüngst gewann sie mit der 4x100-Meter-Staffel bei der Leichtathletik-WM in Eugene (Oregon, USA) die Bronzemedaille . In der vergangenen Saison sorgte die Oberbayerin allerdings für ein Kuriosum, indem sie sowohl an den olympischen Sommerspielen in Tokio als auch an den Winterspielen in Peking teilnahm.