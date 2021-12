"In die Berliner Arena zurückzukehren, ist etwas ganz Besonderes – und meine Düsseldorf-Premiere in meiner alten Heimat sowieso", sagte deutsche Hallen-Meisterin von 2017.

Nach zuletzt zwei unbefriedigenden Jahren hat die Sprinterin des SSC Berlin mittlerweile ihren Trainingsmittelpunkt in die USA verlegt.

In Clermont/Florida bereitet sich Lückenkemper auf das "Super-Leichtathletikjahr" 2022 mit der WM in Eugene/Oregon und der EM in München vor.

(SID)

