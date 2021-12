Malaika Mihambo genießt ihre Auftritte im Rampenlicht, ist gerne Stargast in TV-Shows und schreitet sicher über die roten Teppiche. Aber es sind die stillen Momente abseits der Glamourwelt, die Deutschlands Sportlerin des Jahres wirklich berühren.

"Ich habe in diesem Jahr auch einen Menschen am Sterbebett besucht, und ich habe gesehen, dass das für diese Person sehr, sehr wichtig war", erzählte Weitsprung-Königin Mihambo zuletzt: "Es erstaunt mich, und es macht mich glücklich zu wissen, dass ich für Menschen etwas ganz Besonderes sein kann. Und es gibt mir noch mehr Mut, den Weg so zu gehen, wie ich ihn gehe."

Und ihr Weg führte Mihambo in diesem Jahr endgültig nach ganz oben: Nach Gold bei der EM und WM kürte sich die 27-Jährige in Tokio zur Olympiasiegerin im Weitsprung . Und wie. Nach einem echten Thriller, super nervenstark, mit ihrem letzten Versuch auf 7,00 Meter. "Ich glaube, es war bei den Frauen der spannendste Weitsprung-Wettkampf der Geschichte", sagte Mihambo.

Und nun ist die Studentin der Umweltwissenschaften nach 2019 und 2020 erneut Deutschlands Sportlerin des Jahres. Ein Hattrick bei der Wahl gelang zuletzt Steffi Graf Ende der 80er-Jahre, die Tennislegende gewann sogar viermal in Serie.

Aushängeschild der deutschen Leichtathletik

Längst ist auch Mihambo ein Star, das große Aushängeschild der deutschen Leichtathletik - aber Mihambo selbst will eigentlich einfach nur Malaika sein. Der Olympiasieg ändere "nichts an meinem Selbstverständnis, der Art und Weise, wie ich mich identifiziere", sagte Mihambo, die nicht nur sportlich erfolgreich ist, sondern sich auch sozial engagiert: "Daher messe ich selbst dem Titel gar nicht so viel Bedeutung bei. Es verändert sich auch gar nicht so viel."

Doch manchmal verändert Mihambo das Leben von anderen, erzählte sie. Sie bekomme von Unbekannten Feedback, "die sich positiv begeistern lassen. Die Tränen in den Augen hatten, die mit mir im Wettkampf durch Höhen und Tiefen gehen.

Die mir sagen: 'Ich habe ein Interview von dir gelesen, das hat mich sehr berührt'", sagte Mihambo: "Manche hatten den Mut für Veränderungen, weil etwas, was ich gesagt habe, sie inspiriert hat. Das ist schön."

Mihambo: Unheimlich anstrengendes Jahr

Und natürlich wird Mihambo dauernd auf den Krimi von Tokio angesprochen, der sie so viel Kraft gekostet hat. "Ich fand dieses Jahr unheimlich anstrengend. Das habe ich schon direkt nach Tokio gemerkt. Ich war sehr müde", sagte sie. Erholung fand Mihambo im Urlaub, dieses Mal nicht mit dem Rucksack in Asien, sondern in Europa. Und bei einer Kur in Österreich.

"Ich konnte dort sehr viel lernen über eine gesunde Essenskultur – selbst wenn man denkt, man ernährt sich gesund, gibt es immer noch ein paar weitere Tricks und Kniffe", sagte Mihambo, die außerdem Windsurfen lernte und Zeit in ihr Studium investierte.

Im Weitsprung hat Mihambo nun alles erreicht, was man erreichen kann. Die Jagd nach Titeln treibt sie schon lange nicht mehr an. "Die innere Meisterschaft steht bei mir im Vordergrund. Sich selbst, den Körper und den Geist, zu meistern", sagte Mihambo: "Ich bin super neugierig zu erfahren, wie weit ich springen kann, wo meine Grenzen sind."

Sportlerin des Jahres 2021 - Top 5:

1. Malaika Mihambo (Leichtathletik) 1845 Punkte

2. Aline Rotter-Focken (Ringen) 942

3. Ricarda Funk (Kanuslalom) 686

4. Jessica von Bredow-Werndl (Dressur) 680

5. Lisa Brennauer (Radsport) 574

(SID)

