"Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich das für mich oder meine Medaille tue. Ich habe das für die komplette ukrainische Nation getan, um zu zeigen, dass wir die Stärksten in der Welt sind", sagte Mahutschich nach ihrem emotionalen Hochsprung-Triumph, besiegelt durch die Weltjahresbestleistung von 2,02 m.

Hinter Mahutschich, die Olympia-Bronze in Tokio und WM-Silber in Doha gewonnen hatte, liegen "Stunden der totalen Panik". Nach dem russischen Angriff auf ihr Heimatland musste sie in einem Keller ausharren, war anschließend drei Tage im Auto unterwegs, um nach Belgrad zu gelangen.

Dort trotzte sie am Samstag allen Widerständen. Kaum geregeltes Training, die Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und der Druck, alles für ihr Land geben zu wollen. Sie habe vor, "mehr zu tun", als nur zu gewinnen, hatte Mahutschich im Vorfeld angekündigt.

Daran ließ sie auch optisch keinen Zweifel, bei ihrer Mission trug sie die Flagge ihrer Heimat nicht nur auf dem Trikot: Fingernägel, Augen-Make-Up, alles erstrahlte in Blau und Gelb. Kurz zuvor "habe ich bezweifelt, dass ich überhaupt springen kann", erklärte Mahutschich. Doch auch die zweitplatzierte Eleanor Patterson (2,00 m) hatte am Ende keine Chance.

Leichtathletik-Präsident Coe bewundert Mahutschich

Seine "Bewunderung" für diesen Erfolg drückte auch Sebastian Coe aus. Die Leistung zeuge von "Leidenschaft für unseren Sport und Ihrer Entschlossenheit in einer so schrecklichen Zeit für Ihr Land", schrieb der Präsident des Weltverbandes World Athletics (WA) in einem Brief, den er Mahutschich überreichte.

Mit ihrem Sponsor reist sie Mahutschich vorerst nach Deutschland. Im Sommer will die 20-Jährige, die bereits 2,06 m gesprungen ist, dann wieder über sich hinauswachsen. Auch wenn "ich keine Ahnung habe, wie ich mich vorbereiten werde".

