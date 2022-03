Silber ging an Thiago Braz aus Brasilien (5,95 m), Bronze gewann Christopher Nilsen (5,90 m/USA). Oleg Zernikel (Landau) wurde Neunter (5,75 m). Torben Blech (Leverkusen) belegte den 13. und letzten Rang (5,60 m).

Grant Holloway hat derweil seinen eigenen Hürden-Weltrekord über 60 m eingestellt. Der 24-Jährige gewann am Sonntag das zweite von drei Halbfinals in 7,29 Sekunden. Dieselbe Zeit war Holloway, der über 110 m Hürden Olympia-Silber und WM-Gold gewonnen hatte, bereits im Februar 2021 in Madrid gelaufen.

Im Finale sicherte sich Holloway in 7,39 Sekunden Gold vor dem Franzosen Pascal Martinot-Lagarde (7,50 Sekunden), Bronze ging an Holloways Landsmann Jarret Eaton (7,53). Gregor Traber (Tübingen), der im selben Halbfinale wie Holloway startete, schied dort mit 7,67 Sekunden aus.

Nach der Hallen-WM stehen mit der WM in Eugene/Oregon (15. bis 24. Juli) sowie der EM in München (15. bis 21. August) noch zwei weitere Saison-Höhepunkte an.

