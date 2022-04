Zuvor wurde über einen organisatorischen Fehler berichtet, wodurch die Athletinnen und Athleten möglicherweise eine rund 90 Meter zu kurze Strecke gelaufen seien. Die führenden Läuferinnen und Läufer waren zwischenzeitlich fehlgeleitet worden und der Halbmarathon- statt der Marathonstrecke gefolgt.

Die deutschen Meister Pfeiffer (2:10:59 Stunden) und Mayer (2:26:50 Stunden) hatten in Hannover die Normen für die EM in München (15. bis 21. August) und die WM in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) unterboten. Bei einer zu kurzen Strecke hätten diese in Frage gestanden.

"Ich hatte natürlich ein paar schlaflose Nächte, bin aber jetzt einfach nur froh, dass unsere Spitzenathleten den Fehler nicht ausbaden müssen", sagte Veranstalterin Stefanie Eichel nach der Nachvermessung: "Wir sind schlichtweg erleichtert, dieses Thema jetzt abhaken und den Athleten die Unsicherheit nehmen zu können."

(SID)

