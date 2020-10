Für Joshua Cheptegei ist es bereits der dritte Weltrekord in diesem Jahr. Zunächst hatte er im Februar die Bestmarke im 5-km-Straßenlauf (12:51) erzielt, am 14. August stellte er in 12:35,36 Minuten den Weltrekord über 5000 m auf. Auch über diese Strecke war zuvor Kenenisa Bekele der schnellste Mann der Welt gewesen.