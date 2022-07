Mit seiner Saisonbestweite von 89,54 m hätte er Silber geholt.

"Irgendwie war die Luft nach dem ersten Durchgang raus, ich habe nicht die Power gehabt", sagte Julian Weber: "Die Enttäuschung ist wieder da. Der vierte Platz war das Letzte, was ich wollte. Da hätte ich lieber den fünften genommen."

Weltmeister wurde wie vor drei Jahren in Doha Anderson Peters aus Grenada mit 90,54 m vor Olympiasieger Neeraj Chopra aus Indien (88,13). Bronze ging an den Tschechen Jakub Vadlejch (88,09).

Vize-Europameister Andreas Hofmann war mit Rückenproblemen in der Qualifikation ausgeschieden. Der deutsche Rekordhalter Johannes Vetter, 2017 in London Weltmeister und 2019 in Doha WM-Dritter, hatte seinen Start wegen einer Schulterverletzung abgesagt. Rio-Olympiasieger Thomas Röhler fehlte nach zuletzt schwachen Leistungen.

