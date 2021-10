In Amsterdam setzte sich Tola in 2:03:38 Stunden durch.

Schneller war in diesem Jahr über die 42,195 km bislang nur Titus Ekiru (Kenia) in Mailand in 2:02:57 Stunden.

Bei den Frauen stellte die Kenianerin Angela Tanui in den Niederlanden in 2:17:57 Stunden ebenfalls einen Streckenrekord auf.

In Paris setzte sich Tigist Memuye (Äthiopien) nach 2:26:12 Stunden durch.

Zweitbeste Zeit des Jahres: Tola siegt bei Marathon in Amsterdam

Im Ziel gedachte Tanui ihrer Landsfrau Agnes Tirop, die am Mittwoch mit mutmaßlich von ihrem Ehemann beigebrachten Stichverletzungen tot aufgefunden worden war

Zu Ehren der WM-Dritten über 10.000 m trug Tanui ein weißes Band an ihrer Startnummer.

(SID)

Memuye feiert größten Karrieresieg bei Paris-Marathon

