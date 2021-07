Leichtathletik

Olympia 2021 - Marie-Josée Ta Lou stellt Afrika-Rekord ein: Highlights der 100-m-Vorläufe

Am Freitag begannen bei den Olympischen Spielen in Tokio die Leichtathletik-Wettbewerbe. Über die 100 m der Frauen standen zunächst die Vorläufe an. Dabei gab es zahlreiche Top-Zeiten. Die schnellste Zeit lief Marie-Josée Ta Lou (Elfenbeinküste), die bei leichtem Gegenwind in 10,78 Sekunden den Afrika-Rekord ihrer Landsfrau Murielle Ahouré egalisierte. Die Highlights der Vorläufe im Video.

00:01:47, vor einer Stunde