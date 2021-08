Leichtathletik

Olympia 2021 - 3000 m Hindernis: Gesa Felicitas Krause mit bestem Olympia-Ergebnis ihrer Laufbahn

Gesa Felicitas Krause wird im 3000-Meter-Hindernis-Finale bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio starke Fünfte. In London 2012 war Krause Achte geworden, in Rio de Janeiro 2012 Sechste – für die 29-Jährige ist es also ihre beste Olympia-Platzierung.

00:05:27, vor 10 Stunden