Leichtathletik

Olympia 2021: Eliud Kipchoge gewinnt Gold im Marathon - Kuriose Szenen um Silber und Bronze

Der Kenianer Eliud Kipchoge hat bei den Olympischen Spielen in Tokio souverän den Marathon der Männer gewonnen und Gold geholt. Silber sicherte sich überraschend der Niederländer Abdi Nageeye vor dem Belgier Bashir Abdi. Auf der Zielgeraden beim Kampf um Silber war zu sehen, dass der Niederländer dem Belgier Handzeichen gab und dieser so am Kenianer vorbeizog und Bronze gewann.

00:02:09, vor einer Stunde