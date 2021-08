Das deutsche Quartett mit Julian Reus, Joshua Hartmann, Deniz Almas und Lucas Ansah-Preprah ist beim olympischen Finale über die 4x100-m-Staffel in 38,12 Sekunden auf Platz sechs gelaufen.

Nach seinem Sensationssieg über 100 m führte Lamont Marcell Jacobs die italienische Sprint-Staffel erstmals zu olympischem Gold. Italien siegte in 37,50 Sekunden hauchdünn vor Großbritannien (37,51), Bronze ging an Kanada (37,70).

Jamaika, mit Usain Bolt Sieger von London und Rio, kam nur auf Platz fünf (37,84).

Die USA waren bereits im Vorlauf gescheitert.

Die deutschen Sprinterinnen verpassten über die 4x100 m ebenfalls eine Medaille , waren aber deutlich näher dran als die Männer. Rebekka Haase, Alexandra Burghardt, Tatjana Pinto und Gina Lückenkemper kamen im Finale nach einem schwachen letzten Wechsel auf Platz fünf. Dem DLV-Quartett, das im Vorlauf 42,00 gelaufen war, fehlten in 42,12 Sekunden zu Bronze 24 Hundertstel.

"Wir haben alles gegeben. Natürlich ärgern wir uns", sagte Haase in der ARD, während Schlussläuferin Lückenkemper knapp bilanzierte: "Es ist scheiße."

Gold ging erstmals seit 2004 an Jamaika, das in der drittbesten je gelaufenen Zeit von 41,02 Sekunden den Weltrekord der USA (40,82) um zwei Zehntel verpasste. Silber ging an die US-Amerikanerinnen (41,45) vor Großbritannien (41,88).

