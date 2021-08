Leichtathletik

Olympia 2021: USA gewinnt Gold über 4x400 m - Niederlande und Botswana kämpfen um Silber

Wenige Minuten nach dem Sieg der Frauen holte auch die US-amerikanische Männer-Staffel über die 4x400 m olympisches Gold in Tokio. Das US-Quartett gewann in 2:55,70 Minuten. Dahinter entbrannte ein erbitterter Kampf um Silber, den die Niederlande dank eines starken Schlussspurts für sich entschied. Bronze ging an Botswana. Die Schlussrunde des 4x400-m-Finals im Video.

00:01:38, vor 3 Stunden