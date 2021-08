Leichtathletik

Olympia 2021: Jasmine Camacho-Quinn aus Puerto Rico ist die neue Hürdenkönigin über die 100 m

Hürdensprinterin Jasmine Camacho-Quinn hat die zweite olympische Goldmedaille in der Geschichte Puerto Ricos und die erste für die Karibikinsel in der Leichtathletik gewonnen. Fünf Jahre nach dem Olympiasieg von Tennisspielerin Monica Puig in Rio setzte sich die 24-Jährige im Finale von Tokio über 100 m Hürden in 12,37 Sekunden vor Weltrekordlerin Kendra Harrison aus den USA (12,52) durch.

00:00:29, Gestern Am 05:06