Harting kommt allerdings nur zum Einsatz, sollte ein Werfer aus dem Trio Daniel Jasinski, Clemens Prüfer und David Wrobel ausfallen. Jasinski hatte in Rio Bronze geholt, er ist der einzige deutsche Medaillengewinner der vergangenen Spiele, der es ins Team für Tokio geschafft hat. Speerwurf-Champion Thomas Röhler hatte wegen einer Verletzung seinen Start abgesagt.

Mit 65,40 m liegt Harting in dieser Saison nur auf Platz 28 der Weltjahresbestenliste. Jasinski (67,47), Prüfer (67,41) und Wrobel (67,30) waren deutlich stärker.

Nur Ersatz ist auch Gina Lückenkemper. Die EM-Zweite über 100 m kam nach einem Muskelfaserriss zum Saisoneinstieg nicht in Fahrt.

Gar nicht zum Aufgebot gehört der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl, der wegen einer Rückenverletzung in diesem Jahr keinen Wettkampf bestritten hat. Damit ist wie erwartet kein deutscher Kugelstoßer in Tokio am Start. Bei den Frauen steht die EM-Dritte Christina Schwanitz vor ihren vierten Olympischen Spielen.

