Wie Kaul hatte auch Carolin Schäfer im Siebenkampf lange auf eine Medaille gehofft, zu Beginn des zweiten Tages nach schwachen 5,78 m platzte allerdings der Traum der ehemaligen Vizeweltmeisterin.

Am Ende wurde die Frankfurterin mit 6419 Punkten Siebte. Gold ging wie in Rio vor fünf Jahren an Nafissatou Thiam (6791 Punkte/Belgien) vor den beiden Niederländerinnen Anouk Vetter (6689) und Emma Oosterwegel (6590).

Olympia - Leichtathletik Siebenkampf-Krimi um die Medaillen: 800-Meter bringt Entscheidung VOR EINER STUNDE

Warner verbesserte den bisherigen olympischen Rekord von Roman Sebrle und Ashton Eaton um 125 Punkte. Er ist nach Mayer, Eaton und Sebrle zudem der erst vierte Zehnkämpfer der Geschichte, der die magische 9000-Punkte-Marke geknackt hat.

Gardiner holt Gold über 400 m - USA geht wieder einmal leer aus

(SID)

