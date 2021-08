Bis Jahresanfang hatte seine Bestzeit über 100 m bei 10,03 Sekunden gelegen und auch im Vorjahr war er nicht über eine 10,10 hinausgekommen.

Diese plötzliche Leistungsexplosion wirft Fragen auf. Doping-Experte Sörgel vermutet, dass dazu noch unschöne Erkenntnisse an die Öffentlichkeit gelangen werden. "Ich wage zu sagen, dass hier noch etwas herauskommen wird, was nicht zu Gunsten dieser zwei Olympiasiege sein wird", so der Nürnberger Pharmakologe im "Deutschlandfunk"