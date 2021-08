Am Freitag hatte bereits Christin Hussong mit Platz neun im Speerwurf enttäuscht. Vetter hatte in Tokio sichtlich Probleme mit dem Anlauf, rutschte beim Abwurf weg. Dabei hatten die Organisatoren die Mondo-Anlaufbahn mit Hunderten Eispacks vor dem Wettkampfbeginn extra versucht herunterzukühlen, um Vetter und Co. einen festen Stand beim Abwurf zu ermöglichen.

Der Ex-Weltmeister hielt sich aber schon nach dem zweiten Versuch den schmerzenden linken Fuß - beim Abwurf lastet etwa eine Tonne Gewicht auf dem Gelenk.

"Man hat ja gesehen, wie ich im zweiten Versuch abgeschmiert bin", sagte er bei Eurosport: "Die gleichen Probleme hatten wir schon in der Quali. Wir haben versucht, das in den letzten zwei, drei Tagen technisch noch ein bisschen anders hinzubekommen, um dem Rutschen ein bisschen entgegenzuwirken. Es ist das erste Mal, dass ich auf Belägen rutsche. Vom Punch sah es gut aus, aber wenn du keinen Widerstand bekommst, bist du halt machtlos. Das ist auf gut deutsch gesagt 'zum Kotzen'. Ich habe für die Rahmenbedingungen alles gegeben."

Im Vorfeld der Spiele hatte sich Vetter, der empfindlich auf den Anlaufbelag reagiert, noch gefreut, dass im Olympiastadion eine Mondo-Bahn verlegt wurde.

Julian Weber 14 Zentimeter an Bronze vorbei

Das sah hinterher anderrs aus. "Wir sehen auf der Bahn hier Weltrekorde, aber die Leute, die ein bisschen massiger sind und so richtig mit der Ferse beim Werfen dagegenstemmen, die kostet es hier halt. Auf der einen Seite bin ich traurig, enttäuscht, dass ich das nicht zeigen konnte, aber gottseidank muss ich ja bis zu den nächsten Olympischen Spielen nur drei Jahre warten", sagte er.

Der Anlaufbelag sei für einen Athleten wie ihn "nicht gemacht", ergänzte er im "ZDF". Das könne für ihn "gefährlich" werden und sei "nicht gesund". Der Mainzer Julian Weber wurde mit 85,30 m Vierter - um 14 Zentimeter an Bronze vorbei.

Gold sicherte sich der Inder Neeraj Chopra (87,48 m) vor den Tschechen Jakub Vadlejch (86,67 m) und Vitezslav Vesely (85,44 m).

