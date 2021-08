Leichtathletik

Olympia 2021: Rekorde, Stürze und Dramen bei der Leichtathletik in der Tokio

Die Leichtathletik-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio hatten große Triumphe und beeindruckende Rekorde parat, beispielsweise im Dreisprung oder über 400 Meter Hürden. Es gab auch Momente, die in die olympische Geschichte eingehen werden, so auch die geteilte Goldmedaille im Hochsprung der Männer. Die Highlights aus Tokio gibt es hier.

