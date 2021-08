Im Vorlauf war Krafzik mit 54,74 Sekunden so schnell wie keine Deutsche seit Ulrike Urbansky im Jahr 2000 gelaufen. Letzte DLV-Starterinnen in einem Olympia-Finale waren Heike Meißner (Fünfte) und Silvia Rieger (Achte) 1996 in Atlanta.

Als Schnellste ins Finale am Mittwoch (4:30 Uhr live bei Eurosport) zog Weltrekordlerin Sydney McLaughlin (USA) in 53,03 Sekunden ein.

