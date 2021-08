Favorisierter als Johannes Vetter konnte man kaum sein.

Der Weltmeister von 2017 reiste mit 18 Meeting-Siegen in Serie nach Tokio. Er war der einzige Speerwerfer, der in den vergangenen 24 Monaten die magischen 90 Meter knacken konnte.

In der Saison 2020 kam er mit 97,76 m bis auf 62 Zentimeter an den Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny heran, 2021 ist der Vierte von Rio mit 96,29 m erneut ganz klar die Nummer eins der Welt - mit fast sieben Metern Vorsprung.

Daran änderte sich auch nach dem Olympia-Showdown nichts. Goldmedaillengewinner Neeraj Chopra aus Indien warf 87,58 m. Eine klasse Weite, aber eben auch weit entfernt von den Vorleistungen Vetters.

Kampfansage à la Vetter

Immerhin: Der haushohe Favorit schien die Enttäuschung über sein Abschneiden ein paar Stunden nach dem Wettbewerb einigermaßen verdaut zu haben.

Und so schrieb Vetter auf Twitter nur: "Paris 2024!"

Die Message ist klar: In drei Jahren soll nach Rang vier 2016 in Rio de Janeiro und Platz neun in Tokio endlich Olympia-Gold her.

