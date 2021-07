"Wir teilen den unendlichen Schmerz mit ihrer Familie", meldete sich der Präsident des kubanischen nationalen Sportinstitus am Donnerstag via Twitter zu Wort.

Die US-amerikanische Leichtathletin Gwen Berry drückte ihre Trauer auf Twitter aus: "Ich sende in dieser Zeit Liebe an ihre Familie. Das ist so traurig."

Osorio galt als vielversprechende Nachwuchs-Hoffnung der kubanischen Leichtathletik.

