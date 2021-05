Publiziert 15/05/2021 Am 13:43 GMT | Update 15/05/2021 Am 13:44 GMT

In Abwesenheit von Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz), die für die 100 und 200 m gemeldet hatte, kam Vizemeisterin Rebekka Haase (Wetzlar) in 11,21 Sekunden auf die zweitbeste Zeit.

Die deutsche Meisterin Lisa Marie Kwayie (Berlin) wurde in 11,29 Sechste und damit Letzte des gleichen Laufes. Über die 200 m blieb Haase in 22,97 als einzige Starterin unter der 23-Sekunden-Marke.

Mihambo, Deutschlands Sportlerin des Jahres, hatte eine Woche zuvor bei ihrem Einstand in die Olympiasaison im schwäbischen Pliezhausen mit ihrem Sieg über die nichtolympischen 150 m in 17,44 Sekunden überzeugt.

Die 27-Jährige peilt in Tokio einen Doppelstart an, neben ihrer Paradedisziplin will sie sich auch für die 4x100-m-Staffel qualifizieren.

