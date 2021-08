Gleich sieben Mal wird am Samstag in der Leichtathletik um Gold gekämpft.

Nachdem Medaillen-Hoffnung Christin Hussong einen Erfolg klar verpasste , ruhen die deutschen Hoffnungen im Speerwerfen nun bei den Männern auf Johannes Vetter.

Auch wenn Vetter in der Qualifikation bislang deutlich hinter der 90-Meter-Marke blieb, ist er der Topfavorit auf die Goldmedaille, da er der einzige 90-Meter-Werfer des Jahres ist. Zudem blieb er zuletzt in 18 Wettbewerben ungeschlagen. Fürs Finale versprach er "Vollgas - so wie immer."

Konstanze Klosterhalfen geht nach einem Belastungssyndroms im Becken über 10.000 Meter an den Start. "Ich setze mir keine Grenzen und Limits", sagte sie der dpa.

Hier könnt Ihr die Leichtathletik-Night-Session im Liveticker mitverfolgen.

LIVETICKER ab 12:35 Uhr | Vetter und Klosterhalfen wollen Medaillen holen

09:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. Johannes Vetter ist der große Favorit im Speerwerfen, konnte in der Qualifikation bislang aber noch nicht überzeugen. Findet der Speerwerfer seine Form und holt Olympia-Gold? Konstanze Klosterhalfen ist nach Verletzung über 10.000 Meter im Einsatz und setzt sich keine Limits. Wir begleiten die Leichtathletik-Night-Session für Euch. Viel Spaß!

