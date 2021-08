In den Nachrichten und auf Social Media war in den Monaten vor den Spielen in Tokio nicht viel zu hören von Klosterhalfen. Auf den Laufbahnen in Deutschland zeigte sich die Athletin, die in den USA lebt und trainiert, zuletzt kaum.

Das lag vor allem an einer Verletzung. Aufgrund eines Belastungssyndroms im Becken war die 24-Jährige gezwungen, sich etwas rar zu machen. Im Interview mit der "dpa" erklärte Klosterhalfen, sie habe sich mit alternativem Ausdauertraining fit gehalten. Dennoch: "Die Saison war eine Herausforderung."

Die Verletzung erklärt auch, warum die Läuferin, die ähnlich wie Sifan Hassan über diverse Distanzen um Medaillen hätte kämpfen können, nur die 10.000 Meter anvisiert hat. "Über 10.000 Meter gibt es nur ein Rennen. Das ist die geringste Belastung", begründet die DLV-Athletin ihre Entscheidung. Aufgrund der Ansetzung des Wettkampfes habe sie außerdem zwei Wochen mehr Vorbereitung gehabt.

Es sei auch für Klosterhalfen selbst durch fehlende Vergleichsmöglichkeiten bei Wettkämpfen "superschwer, die Situation einzuschätzen". Ihre Erwartungen für das Finale über die 10.000-Meter (Samstag, 12:45 Uhr live bei Eurosport und Joyn ) will sie deshalb aber nicht herunterschrauben: "Ich setze mir keine Grenzen und Limits." Bei einer Meisterschaft könne grundsätzlich alles passieren und die Rio-Teilnehmerin fühle sich fit.

