"Ich bin überwältigt. Ich glaube, es war bei den Frauen der spannendste Weitsprung-Wettkampf der Geschichte. Es war so aufregend, dabei zu sein, und ich bin froh, dass ich es am Ende geschafft habe. Ich wusste die ganze Zeit, dass ich es schaffen kann", sagte Mihambo.

"Der Wettkampf hört erst nach dem sechsten Versuch auf. Wichtig war, den Glauben nicht zu verlieren. Ich wusste, ich kriege noch eine allerletzte Chance", erklärte Mihambo, die in einer Hitzeschlacht bei 36 Grad am Vormittag in Tokio ein unglaubliches Auf und Ab erlebte, im "ZDF". Vor dem letzten Durchgang hatte sie mit 6,95 m noch hauchdünn hinter London-Olympiasiegerin Reese und Brume auf Platz drei gelegen.

In einem packenden Wettkampf auf nicht allerhöchstem Niveau setzte sich Brume im ersten Durchgang mit 6,97 an die Spitze. Mihambo kam nach solidem Auftakt (6,83) bis auf zwei Zentimeter heran. Die 34 Jahre alte Reese schob sich an der weitengleichen Brume vorbei, die Serbin Ivana Spanovic blieb mit 6,91 ebenfalls auf Schlagdistanz. Zur Halbzeit lagen die besten fünf innerhalb von neun, die besten acht innerhalb von 17 Zentimetern. Alles war möglich.

"Wenn ich mal einen auf dem Brett treffe, passt das auch von der Weite her", hatte Mihambo nach der Qualifikation gesagt. Das wurde aber im Finale ein Problem: In Durchgang drei - beim EM-Triumph 2018 und dem WM-Titel 2019 jeweils ihr bester - verschenkte sie 20 Zentimeter, kam aber dennoch auf 6,78 m. In der vierten Runde lief sie durch.

"Irgendwas ist anders geworden", rief sie ihrem Trainer Ulrich Knapp auf der Tribüne zu. Sie fand den verloren Faden nicht, übertrat im fünften Versuch. Als sie dann aber Bronze sicher hatte, legte sie alles in den letzten Sprung. Mihambo traf das Brett nicht, verschenkte 19,5 Zentimeter - und dennoch leuchteten die magischen und letztlich entscheidenden sieben Meter auf.

Olympia-Gold für Mihambo nach schwerer Saison

Mihambo, die bei ihrem WM-Triumph 2019 in Doha 7,30 gesprungen war, hatte nur schwer in die Saison gefunden und lange mit Anlaufproblemen zu kämpfen gehabt. Rechtzeitig vor Olympia zeigte sie aber einen deutlichen Aufwärtstrend und näherte sich wieder der Sieben-Meter-Marke an. "Es war gut, in der schwierigen Phase immer den Kopf oben behalten zu haben", sagte sie.

Zuletzt hatte Heike Drechsler 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney Gold im Weitsprung für Deutschland geholt. Mihambo war 2016 in Rio bei ihrer Olympia-Premiere als Vierte noch knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Nun wurde sie die vierte deutsche Weitsprung-Olympiasiegerin nach Heide Rosendahl (1972), Angela Voigt (DDR/1976) und Drechsler.

In der Qualifikation überzeugte Mihambo am Sonntag mit 6,98 m, gesprungen allerdings erst im letzten Versuch nach zwei schwächeren Sprüngen.

