Leichtathletik

Olympia 2021: Armand Duplantis gewinnt Gold im Stabhochsprung - Schockmoment bei Renaud Lavillenie

Arman Duplantis gewinnt mit übersprungenen 6,02 Meter Gold im Stabhochsprung bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Am Ende veruscht sich der Schwede auch noch am Weltrekord. Einen Schockmoment gibt es für Renaud Lavillenie, der bei einem Traniningssprung sich verletzt und das Finale nicht im Vollbesitz seiner Kräfte absolvieren kann.

00:04:29, vor einer Stunde