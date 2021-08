Leichtathletik

Olympia 2021 - Gehen: Salih Korkmaz muss schon nach zwei Kilometern mit Krämpfen aufgeben

So hatte sich der türkische Geher Salih Korkmaz seinen Auftritt in der olympischen Entscheidung beim 20 km Gehen sicherlich nicht vorgestellt: Der 24-Jährige leidet schon nach zwei Kilometern an Krämpfen und fällt aus der großen Verfolgergruppe heraus. Er quält sich zwar zunächst noch weiter, doch schließlich muss er das Rennen aufgeben.

00:01:43, vor 2 Stunden