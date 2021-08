Diese Zusatzschicht mit einem sechseckigen Konstruktionsprinzip im unteren Bereich des Belags dämpfe nicht nur den Aufprall ab und schone so die Gesundheit der Athleten, sondern gebe auch Energie zurück und habe damit einen "Trampolin-Effekt", erklärt Vallauri.

In der Mondo-Fabrik im italienischen Alba wurden in einem drei Jahre währenden Prozess unterschiedliche Beläge entwickelt und dann von Sportlern getestet - deren Feedback am Ende sei eindeutig gewesen: Die WSTY genannte Mischung, die nun im Stadion von Tokio liegt, war der klare Favorit.

"Man spürt das Federn", sagte Sydney McLaughlin, noch bevor sie am Mittwoch zum neuen Weltrekord über 400 m Hürden stürmte. "Manche Bahnen absorbieren deine Energie, diese gibt sie dir zurück." Kyron McMaster, Vierter im Männer-Rennen über die lange Hürdenstrecke, beschrieb das Sprinten auf dem Belag wie "laufen auf Luft".

Zu den Fans der neuartigen Mondo-Mischung gehört auch die Olympiasiegerin über 100 m: Elaine Thompson-Herah erklärte nach ihrem Gold-Triumph, sie hätte "noch schneller laufen können", wenn sie nicht schon frühzeitig gejubelt hätte. Was angesichts der zweitschnellsten Zeit der Geschichte mit 10,61 Sekunden (bei leichtem Gegenwind) eine Kampfansage an den Uralt-Weltrekord von Florence Griffith Joyner aus dem Jahr 1988 (10,49 Sekunden) war.

Für die noch anstehenden Entscheidungen bis hin zu den Staffelrennen zum Abschluss der Bahn-Wettbewerbe verspricht das weitere Spitzenzeiten in Tokio - die Rekordjagd ist noch nicht vorbei.

