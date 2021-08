Leichtathletik

Olympia 2021: Konstanze Klosterhalfen mit Top-Zeit über 10.000 Meter und Platz acht im Finale

Konstanze Klosterhalfen läuft bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio über 10.000 Meter auf einen starken achten Platz und verfehlt ihre persönliche Bestleistung (31:01.71) in 31:01,97 Minuten nur um 26 Hunderstel. Der Sieg geht im Schlussspurt an Sifan Hassan aus den Niederlanden, die nach Gold über die 5000 Meter und Bronze über 1500 Meter ihre dritte Medaille holt.

00:10:34, vor 14 Minuten