Leichtathletik

Olympia 2021: Rico Freimuth und Fabian Hambüchen über deutsches Olympia-Trikot

Das deutsche Leichtathletik-Team tritt bei den Olympischen Spielen in goldenen Trikots an. Die Meinungen dazu gehen auseinander. So findet Eurosport-Experte Rico Freimuth, dass es eine Katastrophe sei. Es sehe stylish aus, aber er vermisse die deutschen Farben. Auch Eurosport-Experte Fabian Hambüchen kann mit dem goldenen Ton nicht viel anfangen. Mehr im Video.

00:00:56, vor einer Stunde