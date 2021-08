Leichtathletik

Olympia 2021 - Voices of Eurosport: Italienische Eurosport-Kommentatoren feiern sensationellen Olympiasieg

Die italienische Sprinter-Staffel hat sich bei den Olympischen Spielen in Tokio sensationell olympisches Gold über die 4x100 m geholt. Das Quartett um den 100-m-Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs siegte am Freitag in 37,50 Sekunden hauchdünn vor Großbritannien (37,51). Die italienischen Kommentatoren von Eurosport haben das gebührend gefeiert.

00:01:52, vor 5 Stunden