Leichtathletik

Olympia 2021: Zehnkampf und Siebenkampf - Rico Freimuth blickt voraus

In der Leichtathletik starten heute die Mehrkampf-Wettbewerbe. Ex-Zehnkämpfer Rico Freimuth kann den deutschen Teilnehmer und amtierenden Weltmeister Niklas Kaul nur schwer einschätzen, er sei ein kleiner Überraschungsfaktor, so der Eurosport-Experte. Absoluter Favorit sei Damian Warner, der kürzlich beim Mehrkampf-Meeting in Götzis knapp an den 9.000 Punkten vorbeigeschrammt war. Mehr im Video.

00:08:06, vor 4 Stunden