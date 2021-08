Leichtathletik

Olympia 2021: Simone Biles facetimed nach Bronze-Coup am Schwebebalken mit ihrer Familie

Turn-Superstar Simone Biles hat eine beeindruckende Rückkehr auf die olympische Bühne hingelegt. Die 24-Jährige holte sich nach einer starken Vorstellung Bronze am Stufenbarren. Im Anschluss an ihr spektakuläres Comeback zückte sie ihr Telefon und teilte den Erfolg via Videoanruf mit iherer Familie.

