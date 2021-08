Nach dem Wirbel am Vortag um die Disqualifikation der USA kam erst am Vormittag des Finaltags die erlösende Kunde, dass ein neuer Protest den Deutschen doch noch einen Platz im Endlauf verschafft hatte. Dort gingen damit neun Staffel ins Rennen um die drei Medaillen, doch das DLV-Quartett konnte nicht in den Kampf eingreifen.