Die Sprinter von heute werden "nicht wirklich schneller", sagte Bolt, der bei der WM 2009 in Berlin seine noch heute gültigen Weltrekorde über 100 (9,58 Sekunden) und 200 m (19,19) aufgestellt hatte: "Weil ich die Grenze so weit hinausgeschoben habe und dann anfing, langsamer zu werden, wäre es für mich möglich gewesen, 9,80 Sekunden zu schaffen."

Bolt hatte nach der WM 2017 in London seine Karriere beendet, nachdem er in 9,95 Sekunden Bronze geholt hatte. Sein drittes Olympia-Gold in Rio hatte Bolt nach 9,81 Sekunden gewonnen.

Seine Weltrekorde sieht Bolt derzeit nicht in Gefahr. Er sehe in der derzeitigen "Generation" niemanden, "von dem ich persönlich glaube, dass er die Rekorde brechen wird", sagte der einstige Superstar.

"Ich denke also, dass ich noch ein paar Jahre Zeit habe, bevor jemand meine Weltrekorde brechen wird", so der Jamaikaner.

