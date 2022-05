Damit verbesserte er die Marke von Trayvon Bromell (USA) aus dem Jahr 2014 um eine Hundertstelsekunde.

Kurz darauf gelang Knighton in Louisiana eine der besten 200-m-Zeiten der Geschichte - nur drei Männer waren jemals schneller: Bolt, Yohan Blake und Michael Johnson.

Der ebenfalls 18 Jahre alte Olympia-Vierte von Tokio brach seinen eigenen U20-Weltrekord und sprintete in 19,49 Sekunden zum Sieg. Bolts Bestmarke stand mit 18 Jahren bei 19,99 und mit 19 Jahren bei 19,88 Sekuden.

Die Weltrekorde von der WM 2009 in Berlin liegt bei 19,19 Sekunden, über die 100 m war der Olympiasieger damals an gleicher Stätte in 9,58 Sekunden zum Sieg gesprintet.

Auch bei den Frauen gab es eine herausragende 200-m-Zeit zu bestaunen: Christine Mboma aus Nigeria sprintete in Botswanas Hauptstadt Gaborone 21,87 Sekunden, damit reiht sich die 18-Jährige bereits in den Top 25 der ewigen Weltbestenliste ein. Wenige Stunden zuvor hatte sie in 10,97 Sekunden bereits über 100 Meter geglänzt.

