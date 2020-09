Vetter übertraf seinen eigenen deutschen Rekord von 2017 damit um 3,32 Meter. Schon vor knapp zwei Wochen hatte Vetter an gleicher Stelle zweimal die 90-Meter-Marke geknackt. Erst Anfang August hatte er zudem im finnischen Turku mit 91,49 m die bisherige Weltjahresbestleistung aufgestellt. Am 13. September geht Vetter beim ISTAF in Berlin an den Start.