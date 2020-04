Buzz

Thibaut Collet springt in dem Video, das auf dem Instagram-Kanal "@jumpers.world" veröffentlicht wurde, fast so normal wie auf einer echten Leichtathletik-Anlage. Denn in seinem Garten steht eine komplette Sprunganlage inklusive Einstichkasten und viel Platz zum Anlaufen. Einziger Unterschied: Er muss auf Grasboden statt auf einer Tartanbahn anlaufen.

Das macht dem 20-jährigen Stabhochspringer aber nichts aus. Hier das Privat-Spektakel direkt vor der Haustür im Video:

In einem weiteren "Home Office"-Video auf seinem eigenen Instagram-Account zeigt sich Collet von seiner ganz lässigen Seite und fährt mit einem Motorrad zu seiner privaten Stabhochsprunganlage, ehe er wieder abhebt:

