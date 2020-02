Zweiter wurde der zweimalige Weltmeister Sam Kendricks (USA/5,90m).

Video - "Höllisch knapp": Duplantis verpasst Weltrekordmarke 6,19m haarscharf 03:42

Erst am 8. Februar hatte Duplantis im polnischen Torun 6,17m übersprungen und damit dem Franzosen Renaud Lavillenie die sechs Jahre alte Bestmarke um einen Zentimeter entrissen. Am vergangenen Samstag nahm das Jahrhundert-Talent in Glasgow dann 6,18m im ersten Versuch.

In Lievin beobachtete Duplantis cool, wie sich die Konkurrenz an den niedrigeren Höhen abarbeitete. Der Weltrekordler war nach vier Sprüngen ohne Fehlversuch bereits über 6,07m, zum neuerlichen Rekord reichte es am Mittwoch aber nicht.

Bei den Frauen attackierte Sandi Morris mit 5,03m ebenfalls den Weltrekord, doch die US-Amerikanerin konnte die Bestmarke ihrer Landsfrau Jennifer Suhr nicht einstellen.



