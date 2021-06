Publiziert 21/06/2021 Am 11:34 GMT

Neben den Namen postete Bolt ein Blitz-Emoji. Wann die Zwillinge geboren wurden, gab er nicht bekannt. Bennet veröffentlichte ein ähnliches Foto und schrieb dazu: "Happy Father's Day to my forever love! Du bist der Fels in der Brandung dieser Familie und der tollste Daddy für unsere Kleinen. Wir lieben dich ohne Ende!"

Bei den Olympischen Spielen 2008, 2012 und 2016 hatte Bolt insgesamt acht Goldmedaillen gewonnen. Er hält bis heute die Weltrekorde über 100 und 200 Meter und gewann als einziger Sprinter dreimal in Folge das olympische Double aus 100 und 200 m. 2017 trat Bolt vom Leistungssport zurück.

