Kiplangats Vorsprung war groß genug, um sich dennoch den Titel zu sichern. Nach 2:10:55 Stunden überquerte er als Erster die Ziellinie.

Die Organisatoren hätten an der Situation eine Mitschuld gehabt, so der "BBC"-Experte und ehemalige Leichtathlet Steve Cram. "Er ist dem Fahrzeug gefolgt. Es hätte ein Fahrrad vor der Spitze fahren müssen", so Cram.

Zwar gebe es eine blaue Linie, die den Marathonläufern den Weg anzeigt, aber die sei nicht immer zuverlässig. "Manchmal kann die blaue Linie verschwinden, weil sie einen Streckenabschnitt nicht markieren", so Ex-Weltmeisterin Paula Radcliffe. "Dann ist es ein Strich, keine durchgezogene Linie."

Wirklich eng wurde es für Kiplangat aber trotzdem nicht. Sein Vorsprung auf Silbermedaillengewinner Alphonce Simbu aus Tansania betrug 1:30 Minuten.

